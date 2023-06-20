Москва, 20 июня, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Работу одного из штурмовиков Су-25 ВКС России показало Министерство обороны. В ходе спецоперации самолёт совершил более 230 боевых вылетов.

Минобороны России Су-25

На видеокадрах замечены 23 белые звезды, каждая из них означает десять боевых вылетов.

Также в ролике видна подготовка двух самолётов Су-25 к очередному выполнению боевых задач, установка картриджей с патронами ложных тепловых целей, вылет штурмовиков на позиции, пуск ракет по противнику, а также их возвращение на аэродром.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня российские экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны.

Также российские военные сбили два украинских истребителя Су-27 в Донецкой Народной Республике.