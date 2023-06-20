Киев, 20 июня, 2023, 03:22 — ИА Регнум. В Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу в ночь на 20 июня. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По официальной информации, сигналы тревоги, кроме столицы Украины, звучат в Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Также об опасности предупреждают жителей в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня дважды за сутки объявлялась воздушная тревога на всей территории Украины. Жителей просили не игнорировать сигнал и следовать в укрытие.

По данным украинских СМИ, воздушная тревога была объявлена в связи с тем, что с российского аэродрома в Нижегородской области взлетел истребитель МиГ-31К, носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал».