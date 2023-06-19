Лондон, 20 июня, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Депутаты Великобритании проголосовали за одобрение доклада комитета по привилегиям, который заключил, что бывший премьер-министр Борис Джонсон вводил в заблуждение парламент по поводу его вечеринок во время пандемии коронавируса. Видеозапись заседания опубликовал телеканал Sky News.

Number 10 Борис Джонсон

Парламентарии проголосовали: «за» — 354, «против» — 7.

Как сообщало ИА Регнум, Джонсон 9 июня покинул пост члена парламента королевства от Консервативной партии из-за итогов независимого расследования по делу о нарушении им карантина в период коронавирусной пандемии.

Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год.

В марте 2023 года Бориса Джонсона пригласили для дачи показаний в парламентский комитет по привилегиям по поводу вечеринок в резиденции правительства на Даунинг-стрит в разгар локдауна.

В период пребывания в должности Джонсон называл себя при подчинённых «фюрером» и «королем, принимающим решения».

Эксперты отмечают, что не стоит сбрасывать со счетов вероятность возвращения Бориса Джонсона в политику.