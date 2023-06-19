Манчестер, Северная Македония, 20 июня, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Отборочный матч чемпионата Европы — 2024 с участием команд Англии и Северной Македонии закончился разгромной победой англичан. Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Встреча завершилась со счётом 7:0. В игре отличились футболисты сборной Англии Букайо Сака (голы забиты на 38-й, 47-й и 51-й минутах матча), Гарри Кейн (29-я, 73-я, с пенальти). По голу на 45-й и 64-й минутах встречи забили Маркус Рэшфорд и Калвин Филлипс соответственно.

После четырёх матчей команда Англии с 12 очками лидирует в группе С, Северная Македония с тремя балами в трёх играх занимает четвёртую строчку.

Как сообщало ИА Регнум, отборочный матч Евро-2024 группы А, который проходил в Глазго в конце марта, закончился первым с 2014 года поражением сборной Испании. Победу со счётом 2:0 одержала команда Шотландии. Оба мяча на счету Скотта Мактоминея были забиты в ворота соперников на 7-й и 51-й минутах встречи.