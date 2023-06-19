Вашингтон, 20 июня, 2023, 02:30 — ИА Регнум. В Вашингтоне поддерживают усилия Китая, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта, но в США считают недостаточным прекращение военных действий, заявил в интервью NPR американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Если Китай сможет сыграть конструктивную роль в поиске справедливого и длительного мира на Украине <…> когда будет правильное время, то это будет хорошо», — отметил он.

В случае с Украиной, по словам Блинкена, недостаточно просто иметь мир. Он должен отражать Устав ООН, в том числе суверенность и территориальную целостность.

По словам дипломата, Вашингтон поддержит усилия, если Пекин предпримет инициативы, помогающие решать проблемы и укреплять мир.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин принял госсекретаря США Энтони Блинкена. Председатель Си выразил надежду на то, что визит американского госсекретаря внесёт позитивный вклад в стабилизацию двусторонних отношений.

Накануне Блинкен во время переговоров с главой министерства иностранных дел Китая Цинь Ганом заявил, что Соединённые Штаты продолжат защищать американские ценности, работая со своими союзниками и партнёрами над усилением своего видения мира.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что США поддержат Бразилию, Китай и другие страны, которые примут решение о посредничестве в переговорах по Украине. По его словам, любая инициатива будет встречена с одобрением.

24 февраля власти Китая представили план по мирному урегулированию украинского конфликта, содержащий 12 пунктов и адресованный всему миру. Документ предусматривает отказ от позиции холодной войны.