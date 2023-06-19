Следствие просит продлить домашний арест Блиновской ещё на месяц
Следствие просит продлить домашний арест блогеру Блиновской ещё на месяц
Москва, 20 июня, 2023, 02:20 — ИА Регнум. СК попросило Пресненский суд Москвы продлить до 26 июля срок домашнего ареста основателю проекта «Марафон желаний» блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате ею и её супругом 918 млн рублей налогов.
Суд назначен на полдень 21 июня.
«Поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста ещё на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской», — сказали ТАСС в суде.
Как сообщало ИА Регнум, у Блиновской и её мужа арестованы сотни миллионов рублей на 136 банковских счетах.
Счета арестованы в Сбербанке, ВТБ, «Тинькоффе», «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке» и других. Деньги были в разных валютах.
Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась выехать в Белоруссию.
По версии следователей, она не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил Блиновскую под домашний арест. Обвинение также предъявили супругу Блиновской Алексею. Его обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Московский городской суд оставил в силе запрет мужу блогера Алексею пользоваться телефоном и интернетом.