Москва, 20 июня, 2023, 02:20 — ИА Регнум. СК попросило Пресненский суд Москвы продлить до 26 июля срок домашнего ареста основателю проекта «Марафон желаний» блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате ею и её супругом 918 млн рублей налогов.

Сергей Корсун ИА REGNUM Марафон желаний. Елена Блиновская

Суд назначен на полдень 21 июня.

«Поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста ещё на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской», — сказали ТАСС в суде.

Как сообщало ИА Регнум, у Блиновской и её мужа арестованы сотни миллионов рублей на 136 банковских счетах.

Счета арестованы в Сбербанке, ВТБ, «Тинькоффе», «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке» и других. Деньги были в разных валютах.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась выехать в Белоруссию.

По версии следователей, она не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил Блиновскую под домашний арест. Обвинение также предъявили супругу Блиновской Алексею. Его обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Московский городской суд оставил в силе запрет мужу блогера Алексею пользоваться телефоном и интернетом.