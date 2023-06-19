Мелитополь, 20 июня, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 20 июня о нескольких взрывах в разных районах города Запорожье, который находится под контролем ВСУ.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«В час ночи во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов», — написал в своем Telegram-канале он.

Подробности не сообщаются.

Как сообщало ИА Регнум, воздушные сирены звучали в ночь на 20 июня в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.