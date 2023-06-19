Лондон, 20 июня, 2023, 01:45 — ИА Регнум. К катастрофической аварии могла привести пропажа батискафа компании OceanGate Expedition в районе крушения «Титаника». Об этом пишет Mirror со ссылкой на британского контр-адмирала в отставке Криса Пэрри.

Gc.noaa.gov Затонувший «Титаник»

Он назвал пропажу батискафа тревожным сигналом, поскольку большое беспокойство вызывают расчёты по запасу кислорода на судне.

«Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках «Титаника». Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — сказал Пэрри.

По мнению бывшего капитана аварийно-спасательного корабля Шона Тортора, спасение на глубине маловероятно, кислород в батискафе должен закончиться около 08:00 мск в четверг, 22 июня, пишет Mirror.

Ранее в интервью телеканалу Fox сотрудник американской береговой охраны сообщил, что батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня в Атлантическом океане во время экспедиции пропал подводный аппарат, который доставлял туристов к затонувшему «Титанику».

На поиски батискафа США и Канада отправили два самолёта. Работы развёрнуты примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В батискафе могут находиться до пяти человек — пилот, гид и трое туристов, среди которых был британский миллиардер, владелец компании Action Aviation Хэмиш Хардинг.

Туры к месту, где затонул «Титаник», продаются за 250 тыс. долларов. Продолжительность путешествия составляет семь дней.