В Британии назвали возможную причину пропажи батискафа около «Титаника»
Британский контр-адмирал: пропавший батискаф мог застрять в обломках «Титаника»
Лондон, 20 июня, 2023, 01:45 — ИА Регнум. К катастрофической аварии могла привести пропажа батискафа компании OceanGate Expedition в районе крушения «Титаника». Об этом пишет Mirror со ссылкой на британского контр-адмирала в отставке Криса Пэрри.
Он назвал пропажу батискафа тревожным сигналом, поскольку большое беспокойство вызывают расчёты по запасу кислорода на судне.
«Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках «Титаника». Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — сказал Пэрри.
По мнению бывшего капитана аварийно-спасательного корабля Шона Тортора, спасение на глубине маловероятно, кислород в батискафе должен закончиться около 08:00 мск в четверг, 22 июня, пишет Mirror.
Ранее в интервью телеканалу Fox сотрудник американской береговой охраны сообщил, что батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа.
Как передавало ИА Регнум, 18 июня в Атлантическом океане во время экспедиции пропал подводный аппарат, который доставлял туристов к затонувшему «Титанику».
На поиски батискафа США и Канада отправили два самолёта. Работы развёрнуты примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В батискафе могут находиться до пяти человек — пилот, гид и трое туристов, среди которых был британский миллиардер, владелец компании Action Aviation Хэмиш Хардинг.
Туры к месту, где затонул «Титаник», продаются за 250 тыс. долларов. Продолжительность путешествия составляет семь дней.