Донецк, 20 июня, 2023, 01:06 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны вооружённых формирований Украины пострадал мирный житель, сообщили 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Отмечается, что пострадал мужчина 2000 года рождения. Он получил ранение в результате обстрела Кировского района Донецка.

Ранее ИА Регнум передавало, 18 июня мирная жительница Петровского района Донецка подорвалась на мине «Лепесток». Всего зафиксировано 120 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных минах, в том числе 10 детей.

16 июня при обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина. Днём ранее, 15 июня, в результате обстрела посёлка Днепряны в Херсонской области погиб годовалый ребёнок, находившийся во дворе дома.