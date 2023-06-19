Киев, 20 июня, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучал вечером 19 июня в городах Украины. Об этом свидетельствуют сведения онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушные сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, воздушную тревогу второй раз за сутки включили на всей территории Украины 14 июня. Жителей просили не игнорировать сигнал воздушной тревоги и проследовать в укрытие.

19 июня серия мощных взрывов прогремела в Одессе после объявления воздушной тревоги. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщается.