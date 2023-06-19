Валуйки, Украина, 20 июня, 2023, 00:49 — ИА Регнум. С жителями Валуйского округа Белгородской области проведут работу по обучению навыкам поведения в кризисных ситуациях, таких как обстрелы. Соответствующее поручение главе округа Алексею Дыбову дал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пострадавшая от обстрела ВСУ улица в Валуйках

«В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению. И людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире», — написал глава Белгородской области в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, ВСУ ранним утром 19 июня обстреляли город Валуйки из ракетных систем залпового огня «Град» и артиллерии. Пострадали восемь человек. Повреждены семь многоквартирных домов, 18 домов частного сектора и 33 автомобиля.

Жители населённого пункта на встрече с губернатором интересовались оповещением, содержанием подвалов и укрытий. Все замечания будут учтены, заверил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, по городу Валуйки за сутки было выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града». В Центральную районную больницу доставили ребёнка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, а также трёх женщины, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией.

Также за медпомощью самостоятельно обратились двое мужчин и одна женщина с лёгкими осколочными ранениями и контузией.