Москва, 20 июня, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Спасатели сообщили, что возгорание строящегося здания недалеко от станции метро «Новослободская» в Москве ликвидировано.

Mchs.gov.ru МЧС

Пожар на площади 50 кв. метров был полностью потушен в 22:34 19 июня.

Пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на Новосущевской улице рядом со станцией метро «Новослободская» вечером 19 июня произошёл пожар, спасены шесть человек.

В МЧС уточнили, что на стройке загорелся пенопласт и утеплитель.