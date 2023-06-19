Спасатели ликвидировали пожар на стройплощадке в центре Москвы
Спасатели ликвидировали пожар на стройплощадке в центре Москвы
Москва, 20 июня, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Спасатели сообщили, что возгорание строящегося здания недалеко от станции метро «Новослободская» в Москве ликвидировано.
Mchs.gov.ru
МЧС
Пожар на площади 50 кв. метров был полностью потушен в 22:34 19 июня.
Пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве на Новосущевской улице рядом со станцией метро «Новослободская» вечером 19 июня произошёл пожар, спасены шесть человек.
В МЧС уточнили, что на стройке загорелся пенопласт и утеплитель.