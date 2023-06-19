Париж, 20 июня, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что произведённый совместно с Италией зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. Об этом французский лидер сказал на конференции по ПВО на авиасалоне Ле Бурже. Трансляцию вёл Елисейский дворец.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Макрон сказал, что «рад сообщить» всем такую новость. Он упомянул премьера Италии Джорджию Мелони, которая также способствовала поставке комплекса ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление украинских войск тщательно спланировано и продлится несколько недель или месяцев, заявил 12 июня Макрон.

Франция нарастила военные поставки Украине, увеличила логистическую поддержку и продолжит это делать в ближайшие недели.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Россия проводит спецоперацию на Украине для достижения заявленных целей. Для Москвы предпочтительней добиться этих целей невоенным путём, но Запад не оставляет другого выхода. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».