Тверь, 20 июня, 2023, 00:09 — ИА Регнум. В Твери Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после выложенного в соцсетях ролика с избиением ребёнка несколькими подростками.

(сс) ToNic-Pics Кулак

В ведомстве заявили, что восемь подростков избили ребёнка.

«Происшествие случилось в микрорайоне Южный. Происходящее было снято на видео и выложено в социальную сеть», — сообщается в СУСК по Тверской области.

Также местные СМИ написали, что в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшего мальчика.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве жестоко избили 17-летнего подростка, который отказался дать хулиганам сигарету. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы головы и лица.

Личности нападавших парня и девушки устанавливаются.