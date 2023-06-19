В Твери начались проверки после опубликованного видео с избиением ребёнка
Следователи в Твери начали проверки после публикации видео с избиением ребёнка подростками
Тверь, 20 июня, 2023, 00:09 — ИА Регнум. В Твери Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после выложенного в соцсетях ролика с избиением ребёнка несколькими подростками.
В ведомстве заявили, что восемь подростков избили ребёнка.
«Происшествие случилось в микрорайоне Южный. Происходящее было снято на видео и выложено в социальную сеть», — сообщается в СУСК по Тверской области.
Также местные СМИ написали, что в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшего мальчика.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве жестоко избили 17-летнего подростка, который отказался дать хулиганам сигарету. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы головы и лица.
Личности нападавших парня и девушки устанавливаются.