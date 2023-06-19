Москва, 19 июня, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Более 62% всех потребляемых в России медикаментов производится в стране. При этом создана технологическая возможность производства 82% жизненно важных препаратов. Об этом 19 июня заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Government.ru Татьяна Голикова

По словам Голиковой, за счёт развития российского производства осуществляется выпуск лекарственных препаратов практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка.

Вице-премьер заверила, что производство лекарств к 2030 году должно увеличиться в два раза, почти до 1,4 трлн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в России порядка 100 фармацевтических компаний производят отечественные фармсубстанции для своих нужд, заявил 30 марта глава Минпромторга Денис Мантуров.

Компании обеспечивают полный цикл производства уже более половины номенклатуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

24 января 2023 года на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что российским фармкомпаниям нужно создавать товарные запасы определённых видов лекарств на те периоды, когда эти препараты особенно востребованы.