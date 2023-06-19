Москва, 19 июня, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Резко поднять тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, кроме легковых автомобилей физических лиц, предложил Центробанк. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Так, коэффициент территорий может увеличится с 1,7 до 12,5. Тарифные изменения коснутся владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих при въезде в Россию договор ОСАГО.

«Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Отмечается, что новый подход к определению тарифов сформулирован по результатам расчётов, в том числе в связи с отказом недружественных стран принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты «Зелёной карты».

Как сообщало ИА Регнум, на территории Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областей до конца 2023 года действует разрешение на регистрацию транспортных средств без ОСАГО. При предоставлении госуслуг на территории новых регионов не потребуется ОСАГО, обмен водительских удостоверений осуществляется без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

В мае 2023 года в Госдуму внесён проект обращения к правительству РФ о принятии ограничительных мер к польским автоперевозчикам из-за политики страны по отношению к России. Документ составлен был после того, как 29 апреля власти Польши захватили здание школы при российском посольстве, сломали калитку, нарушив нормы международного права.