Бостон, США, 19 июня, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Британский миллиардер, владелец компании Action Aviation Хэмиш Хардинг находится в батискафе американской компании OceanGate Expeditions, который пропал во время спуска к затонувшему в начале 20 века лайнеру «Титаник». Об этом сообщили американские СМИ.

Вилли Штёвер. Гибель «Титаника». 1912

Приёмный сын Хардинга сказал, что переживает за отчима, подводный аппарат которого пропал.

«Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга. Поисково-спасательная операция в разгаре», — написал он в соцсетях.

Вместе с Хардингом в батискафе находятся генеральный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и пилот подводного судна Поль-Генри Нарголе.

Как сообщало ИА Регнум, США и Канада отправили два самолёта на поиски в северной Атлантике батискафа, который пропал во время экспедиции к затонувшему «Титанику».

В поисках задействованы военно-транспортный C-170 и противолодочный P8 Poseidon, а также исследовательское судно.

«Титаник» затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса через Атлантический океан. Из 2224 человек, находившихся на борту, погибли 1517 человек.