Бостон, США, 19 июня, 2023, 23:05 — ИА Регнум. США и Канада отправили два самолёта на поиск в северной Атлантике батискафа, который пропал во время экспедиции к затонувшему «Титанику». О начале операции сообщила в соцсетях береговая охрана.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Титаник

В поисках задействованы военно-транспортный C-170 и противолодочный P8 Poseidon.

Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США.

В зарубежных изданиях отмечается, что в батискафе американской компании OceanGate Expedition есть запас кислорода на 72 часа.

Как сообщало ИА Регнум, подводный аппарат, который используется для того, чтобы туристы могли добраться к месту к затонувшему лайнеру, пропал 18 июня в Атлантическом океане.

В батискафе могут находиться до пяти человек — пилот, гид и трое туристов. О наличии пассажиров не сообщалось.

Туры к месту, где затонул «Титаник», продаются за 250 тыс. долларов. Продолжительность путешествия составляет семь дней.

Пассажирский «Титаник» затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса через Атлантический океан. Из 2224 человек, находившихся на борту, погибли 1517 человек.