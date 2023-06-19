Галле, Германия, 19 июня, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маркоса Гирона в двух сетах и вышел во второй круг турнира в Галле с призовым фондом более 2 млн евро.

si.robi Даниил Медведев

В стартовом матче спортсмен победил Гирона (57-й в мировом рейтинге) со счётом 6:4, 6:3. Игра длилась 1 час 11 минут.

В первом сете Даниил Медведев поскользнулся на травяном покрытии, упал и практически влетел в сетку.

На двух предыдущих турнирах, «Ролан Гаррос» и в голландском Хертогенбосе, Медведев проигрывал в первом же матче.

Во втором круге российский теннисист сыграет с сербом Ласло Дьере, с которым у него равенство по личным встречам — 1–1.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев 30 мая проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос».

В общей сложности российским теннисистам удалось выиграть 16 из 18 матчей на этом чемпионате.

Даниил Медведев считается второй ракеткой мира, владеет 20 титулами. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года.