Москва, 19 июня, 2023, 22:47 — ИА Регнум. В Москве на Новосущевской улице рядом со станцией метро Новослободская произошёл пожар, спасены шесть человек, сообщил 19 июня ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Загорелся утеплитель и пенопласт. <…> Информация о пострадавших уточняется», — утверждает источник.

На месте работают пожарные.

В центре организации дорожного движения правительства Москвы уточнили, что перекрытий из-за возгорания нет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 16 июня на северо-западе Москвы произошёл пожар в четырёхэтажном кирпичном доме на улице Новопосёлковой. Площадь горения составила 350 кв. метров. Дом был расселён, пострадавших в результате пожара нет.

17 июня в результате пожара в многоквартирном доме в Москве погиб один человек. Общая площадь горения составила 32 квадратных метра.