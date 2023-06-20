Москва, 20 июня, 2023, 07:26 — ИА Регнум. В Москве выбрали победителей пятого конкурса на соискание премии мэра «Лидеры цифровой трансформации». Команда Dream Safety Team стала победителем, создав сервис для расчета затрат на развитие промышленного производства, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы В Москве разработали инвесткалькулятор для промышленности

«Специалисты департамента предложили участникам конкурса создать автоматизированный сервис расчета затрат на развитие промышленного производства», — пояснил Овчинский. Всего было получено 36 командных заявок. За 10 дней участникам конкурса нужно было разработать решения, которые улучшают инвестиционный потенциал и промышленное развитие Москвы. «В финал попали 10 команд, которые защищали свои проекты в формате питч-сессий. Лучше всех с задачей департамента справилась команда Dream Safety Team, которая и заняла первое место», — рассказал Овчинский.

Сервис, который занял первое место в конкурсе, помогает рассчитать издержки на создание нового или развитие существующего производственного предприятия в Москве. В нем используются такие параметры, как расходы на выплату зарплаты сотрудникам, аренда объектов недвижимости, закупка оборудования, налогообложение и другие. Пользователь вводит исходные данные, после чего система готовит детализированный отчет.

Команда победителей получила награду в размере одного миллиона рублей и возможность развивать сервис при поддержке департамента. Второго места удостоилась команда Cringeneers, а третьего — Iron Bee.

«Лидеры цифровой трансформации» — это конкурс на соискание премий мэра Москвы по разработке новых цифровых решений для города и бизнеса. Задачи формируются, исходя из запросов городских структур. В этом году заявки на участие прислало рекордное число ИТ-специалистов со всей России и из 37 стран мира, включая Аргентину, Беларусь, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Мексику, ОАЭ, Сербию, Тунис и Турцию. По результатам рассмотрения заявок было сформировано более тысячи команд, из них 210 вышли в финал.