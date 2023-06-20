Москва, 20 июня, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В рамках бизнес-миссии в Алжирскую Народную Демократическую Республику московские экспортоориентированные компании провели 67 переговоров с иностранными партнерами. Организатором байерской программы стал центр «Моспром», рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Известия/Эдуард Корниенко

Бизнес-миссия состоялась в рамках форума «Россия — Алжир: новые горизонты сотрудничества». Участниками мероприятия стали более 50 компаний.

«В байерской программе центра «Моспром» поучаствовали пять столичных экспортно-ориентированных предприятий промышленного сектора. За три дня они провели 67 целевых встреч с 30 профильными алжирскими ведомствами и бизнес-структурами», — отметил Овчинский. Он добавил, что в рамках мероприятия московский производитель электрозарядных станций заключил соглашение с алжирским промышленным холдингом.

Российская и алжирская компания будут реализовывать проект «Умный город», для которого они разработают и внедрят системы умных светофоров, а также оптимизируют процесс вывоза мусора.

Другая алжирская компания по цифровизации процессов в области ИТ и телекоммуникационных технологий высказала интерес к столичной продукции для обеспечения безопасности. Стороны договорились продолжить переговоры для того, чтобы проработать варианты поставок.

Также московские промышленники приняли участие в конференции «Геополитическая трансформация: вызовы и возможности для бизнеса» и в тематическом круглом столе «Цифровая трансформация транспортного комплекса».

Центр «Моспром» занимается поддержкой столичных экспортеров. Специалисты Центра изучают целевые рынки для производителей и определяют наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы экспортерам помогают найти контрагентов, организовать переговоры с потенциальными покупателями за рубежом. Также для экспортеров обеспечивается участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

В 2022 году, в том числе и за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.