Тирасполь, 19 июня, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о тревоге в связи с поставками вооружений Молдавии. Об этом сообщила его пресс-служба.

President.gospmr.org Вадим Красносельский

«Тревожит. Надо быть всё-таки объективным и понимать, что ввоз вооружений связан не только с войной 1992 года», — признал Красносельский, добавив, что тревоги связаны с общей напряженной геополитической обстановкой, с боевыми действиями на Украине.

По словам главы ПМР, в Тирасполе есть понимание, что процесс не остановить, поэтому нужно «думать о своих вооруженных силах, о своей боеготовности и о том, как будем защищаться».

Как сообщало ИА Регнум, Вадим Красносельский 19 июня сказал, что не видит признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье.

Ещё в марте он заявил, что если Украина вмешается в ситуацию в Приднестровье, то вмешается и Молдавия, а затем Россия и Румыния, являющаяся членом НАТО.

При этом директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заверил, что Москва будет рассматривать провокации в отношении российских военных в Приднестровье как нападение на Россию.