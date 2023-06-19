Вашингтон, 19 июня, 2023, 21:35 — ИА Регнум. США пока не пришли к выводу о том, что привело к разрушению дамбы Каховской ГЭС, заявила 19 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

«Мы всё ещё оцениваем то, что случилось. Конечно, мы находимся в контакте с Украиной», — сказала она.

Жан-Пьер добавила, что дамба находилась под контролем России, но «оснований для этого [разрушения] у них не было».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня украинские войска нанесли очередные удары по Каховской гидроэлектростанции, из-за чего была разрушена верхняя часть дамбы. Начался неконтролируемый сброс воды. Ситуация привела к серьёзным последствиям для жителей, экологии и сельского хозяйства региона.

Подтоплению подверглись десятки населённых пунктов Херсонской области, погибли не менее 35 человек. Решением врио губернатора региона Владимира Сальдо семье каждого погибшего будет выплачен один миллион рублей.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.