Москва, 19 июня, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Успехи российских сил на поле боя могут через две-три недели подтолкнуть Запад к переговорам, заявил 19 июня экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад и Россия

«Сейчас они [западные страны] не хотят переговоров, но посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда Путин спросит: как вам эффект?», — поделился мнением Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена напрасно не разрешает властям Украины вести переговоры с Москвой.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине и заключения мирных договорённостей на условиях России.

Россия не возражает против решения украинской проблемы невоенными способами, но такой возможности не оставляют действия Киева и Запада, отмечал ранее президент Владимир Путин. Представители России и Украины согласовали в марте 2022 года проект мирного соглашения, но потом в Киеве от него отказались, рассказал президент на встрече с лидерами африканских стран, показав им текст документа.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что в Москве готовы к началу мирных переговоров с Украиной при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. В противном случае СВО будет продолжаться, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.