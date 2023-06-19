Нью-Йорк, США, 19 июня, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Заседание Совбеза ООН по теме Украины назначено на 10:00 (17:00 мск) 23 июня, следует из расписания встреч Совета безопасности. Конкретный вопрос, который предполагается обсудить, и список выступающих не уточняются.

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Как сообщил РИА Новости источник в СБ ООН, ожидается, что с докладом Совбезу выступит замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Россия, в свою очередь, запросила проведение 29 июня заседания Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине.

«Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса», — сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден выразил желание провести реформу Совета Безопасности ООН, включив в его состав шесть новых постоянных членов, не имеющих права вето. По данным The Washington Post, в Белом доме таким образом хотят расширить влияние развивающихся стран и восстановить доверие к ООН.