Киев, 19 июня, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Руководители Евросоюза считают, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС, передаёт 19 июня Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По этим данным, речь идёт о законе о СМИ, а также судебной реформе.

«Прогресс есть. Отчёт будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела», — цитирует агентство одного из неназванных брюссельских чиновников.

В числе других требований, которые, по оценке ЕС, ещё не выполнены — реформа Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, законы, направленные на ограничение власти олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

Предполагается, что данный отчёт буlет официально представлен на следующей неделе, 26 июня — 2 июля.

9 мая на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «настало время» для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Он выразил надежду, что промежуточная оценка усилий Украины по «евроинтеграции» будет позитивной.

В марте 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Украине разрешат вступить в Евросоюз в 2024 году. В свою очередь фон дер Ляйен в феврале 2023 года отмечала, что вступление Украины в ЕС будет зависеть от готовности страны к этому и что никаких определённых сроков по этому вопросу не существует.