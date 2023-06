Пекин, 19 июня, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Решение Bank of China прекратить приём от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Британии и США косвенно пойдёт на пользу рублю, сказал ИА Регнум эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Yoshi Canopus Штаб-квартира Bank of China (Пекин, Китай)

«Это решение ставит заслон на пути вывода валюты из страны», — указал эксперт.

В целом, решение Bank of China — это закрытие ещё одной лазейки для транзакций между Россией и западными компаниями, подчеркнул Емельянов. При этом широкая российская аудитория вряд ли пострадает, сказал эксперт.

«Чтобы сделать перевод в юанях в Европу, надо в любом случае очень сильно постараться. Проще сделать это в евро или долларах, несмотря на санкции», — отметил Емельянов.

О решении пекинского Bank of China ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в ЕС и США 18 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей российских Акибанка и ЮниКредит Банка.

Официальная причина введённых ограничений не называется, и в отношении неё можно лишь строить предположения, отмечает Емельянов.

«Bank of China является банком-корреспондентом для банков, находящихся вне Китая, для переводов в юанях, — рассказывает специалист. — Он играет для юаня ту роль, которую для доллара играет Bank of New York Mellon — корреспондент для расчётов в долларах банками, которые находятся за пределами США. Система корсчетов позволяет совершать переводы между странами, в том числе — не пользуясь системой SWIFT».

С момента введения санкций против российских банков под предлогом спецоперации на Украине прошло более года, напоминает эксперт. Но юань по-прежнему используется для переводов, в том числе в западные страны.

«Раз Bank of China сейчас внезапно решил закрыть эту опцию, скорее всего, ему пришла масса предписаний со стороны США, ЕС, Швейцарии о том, что он косвенно позволяет банкам России обходить санкции, — рассуждает Емельянов. — А это грозит вторичными санкциями уже самому Bank of China».

Эксперт предполагает, что у китайского банка накопилась некая критическая масса переводов, и регуляторы обратились к нему с запросом об их остановке.

«Китайцы их останавливают, но только в части отношений с другими банками, — замечает Емельянов. — Внутри своей инфраструктуры — из Bank of China в России в Bank of China в Лондоне — они будут и дальше переводить в любой валюте. Но воспользоваться такой услугой, разумеется, смогут только очень крупные клиенты, потому что у этого банка почти нет филиалов по миру».

Решение Bank of China может быть связано как с опасениями вторичных санкций, так и с попытками помешать обходу внутрикитайских ограничений на использование юаня, отметил в комментарии ИА Регнум зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он не исключил: российские банки использовали юани, например, британских банках для того, чтобы хранить деньги на Западе — но при этом вне западной юрисдикции. Иными словам, если счёт в английском банке открыт в фунтах стерлингов, то он, по мысли многих, более уязвим, чем если этот счёт открыт в юанях.

Большинство граждан от введения данных ограничений не пострадают, ведь по-прежнему имеется возможность открывать вклады в юанях в российских банках, пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

17 июня министр финансов России Антон Силуанов назвал доллар США токсичной валютой.

«Поэтому юань становится всё интереснее и интереснее, — сказал глава Минфина. — Но у нас появляется много новых инструментов в рублях, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан».

Поэтому наряду с иностранными валютами рубль и вложения в него — хороший инструмент, добавил министр.