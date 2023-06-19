Москва, 19 июня, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Центральный Банк РФ разрабатывает нормативно-правовую базу для введения ОСАГО в новых регионах с 1 января 2024 года. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе регулятора.

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Отмечается, что на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не распространяется действие закона об ОСАГО до 1 января 2024 года.

«В настоящий момент Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для реализации ОСАГО на этих территориях после 1 января следующего года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ подготовил проект указания о территориальном коэффициенте (КТ) для автомобилистов новых регионов. Он составит 0,68, что является минимальным значением из действующих в настоящее время. Остальные коэффициенты, влияющие на итоговую цену полиса ОСАГО, также будут распространяться на автомобилистов из новых регионов.

Указание вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, до 1 января 2024 года на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действует разрешение на регистрацию транспортных средств без ОСАГО. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. До этого срока при предоставлении госуслуг на территории новых регионов не потребуется ОСАГО, обмен водительских удостоверений осуществляется без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.