Киев, 19 июня, 2023, 20:34 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором, сообщил 19 июня украинский парламентарий Ярослав Юрчишин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

«Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины», — написал он, отметив, что такая мера необходима в качестве наглядной демонстрации введения в силу санкций в юридической плоскости.

На сайте Верховной Рады такой законопроект был зарегистрирован 16 июня, однако его текст не представлен.

Как сообщало ранее ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 июля заявил, что республика вступит в конфликт на Украине в случае агрессии против Минска.

Ранее он уже касался вопроса участия республики в конфликте на Украине. В частности, Лукашенко заявил, что, «если хоть один солдат придёт на территорию Белоруссии», он не станет тянуть с ответом, который будет «жесточайшим». Лукашенко подчеркнул, что Россия в ходе СВО не осуществляет никакого «вторжения», а только защищает собственные интересы.

Позднее президент Белоруссии также заявил о необходимости перемирия на Украине. По оценке белорусского президента, Запад не заинтересован в этом, но только Вашингтон может дать отмашку Киеву, чтобы тот остановился. Перемирие в любом случае необходимо, считает президент Белоруссии. Лукашенко также заявил, что скорейшее начало переговоров — единственный путь к успеху.