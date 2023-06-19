Москва, 19 июня, 2023, 20:05 — ИА Регнум. В восьми городах-героях России волонтёры всероссийской акции «Путь Победы» взяли частицы Вечного огня и отправились в Волгоград, чтобы в День памяти и скорби зажечь одну из самых масштабных огненных картин войны на Мамаевом кургане. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе ВОД «Волонтёры Победы».

Виталий Тимкив / РИА Новости Взятие частицы Вечного огня

По её информации, последние торжественные церемонии, после которых частицы Вечного огня отправятся в Волгоград, прошли в таких городах как Смоленск, Новороссийск, Керчь, Севастополь.

«Наш долг — сделать так, чтобы историческая память о войне и Победе никогда не прерывалась, а служила прочным фундаментом суверенного развития нашей страны, счастливой и безопасной жизни будущих наших поколений», — отметил на церемонии врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Волонтёры, принимавшие участие в акции, отмечают, что «Путь Победы» связывает представителей молодёжи из городов-героев в разных уголках России, что показывает сплочённость и желание сохранить память о прошлом.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 21 на 22 июня ко Дню памяти и скорби по всей России пройдут акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».

Как заявила депутат Госдумы, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко, акции пройдут в 89 регионах России, а также в более чем 50 странах мира, среди которых, например, Бразилия, Панама, Ливан, Тунис, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан.

Депутат отметила, что в 2023 году мест проведения акций станет больше. В 2022 году было 1250 точек, сейчас — более 1,5 тыс. Кроме того, в этом году будут зажжены свечи в память о погибших участниках специальной военной операции.