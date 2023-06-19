Нью-Йорк, США, 19 июня, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Визит представителей ряда стран Африки в Москву и Киев стал важным шагом для сближения сторон. Об этом 19 июня заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге.

«Мы приветствуем усилия всех стран, в том числе государств Африки, для снижения напряжённости между Украиной и Россией. Посмотрим, будет ли какой-либо прогресс в результате этой инициативы», — сказал Хак.

Он добавил, что факт их участия в усилиях по сближению сторон является очень позитивным шагом.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог России со странами Африки будет продолжаться, и некоторые из тем, затронутых на встрече российского лидера Владимира Путина с главами нескольких африканских государств, будут обсуждаться и на саммите Россия — Африка.

Переговоры Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Участники африканской миссии выразили намерение обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине. Ранее они посетили Киев.

Президент России выразил им благодарность за их усилия и отметил, что Россия готова решать проблемы, связанные с Украиной, невоенным путём, однако от этого отказывается Украина «и её западные хозяева». Также он показал участникам встречи проект мирного соглашения, подписанного киевской стороной в марте 2022 года, от которого власти Украины впоследствии отказались.