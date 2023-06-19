Грозный, 19 июня, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Чеченские бойцы приступили к дежурству на Грайворонском таможенном пункте в Белгородской области. Об этом 19 июня сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Ещё совсем недавно, в последних числах мая этого года, на этом Грайворонском таможенном пункте Белгородской области гордо позировали украинские нацисты», — написал Кадыров.

Он отметил, что теперь на этом пограничном посту на дежурство заступил начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

Также глава региона рассказал, что до сих пор в районе таможенного пункта ржавеет техника и вооружения, которые были брошены украинскими диверсантами при попытке прорыва на российскую территорию.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмад» уже начали охранять границу в Белгородской области, чтобы противодействовать украинским диверсантам. Он заверил жителей приграничных районов, что теперь о них будет заботиться батальон «Запад-Ахмад», и подчеркнул, что те, кто посягнёт на российскую границу, получат молниеносный ответ.