Нальчик, 19 июня, 2023, 19:20 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в салоне легкового автомобиля обнаружены тела трёх женщин, которые, по предварительным данным, покончили с собой после самоубийства их четвёртой сестры, сообщил 19 июня Telegram-канал Baza.

Машину обнаружили между сёлами Лечинкай и Нижний Чегем. Приехавшие на место пожарные обнаружили в салоне тела трёх сестер Ахаевых: 48-летней Альбины, 43-летней Амины и 42-летней Арины. Они связались с братом погибших, который рассказал, что утром с ним говорила Амина и сообщила о своём желании покончить жизнь самоубийством. После этого она перестала отвечать на звонки.

По данным Telegram-канала, накануне четвёртая сестра погибших совершила суицид. После этого родные стали обвинять в её гибели троих сестёр: Альбину, Амину и Арину.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Карабудахкентском районе Дагестана супружеская пара совершила самоубийство. По данным МВД, причиной случившегося стали семейные разногласия. Первой покончила с собой девушка, её супруг, не сумев совладать с собой из-за этого, спустя три часа также совершил суицид.