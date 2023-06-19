Москва, 19 июня, 2023, 19:08 — ИА Регнум. На марьинском направлении обстановка находится под контролем Вооружённых сил РФ. Об этом 19 июня заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.

«На марьинском направлении обстановка абсолютно подконтрольная. Бойцы бьются, уничтожают противника. На нашем направлении работают ребята из 150-й дивизии, справа — пятая бригада, слева — 20-я. Противник планомерно задвигается назад», — написал Алаудинов.

Он отметил, что, в соответствии с установкой Верховного главнокомандующего и руководства Минобороны, российские бойцы не делают резких рывков, чтобы не было больших потерь.

Также Алаудинов добавил, что ВСУ несут большие потери как в технике, так и в живой силе. По его словам, они подготовили огромное количество подразделений и бросили на российские позиции по всей линии боевого соприкосновения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Алаудинов заявил, что наступление ВСУ может продлиться ещё месяц-полтора. По его словам, Запад будет додавливать Киев до последнего, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат.