Москва, 19 июня, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Граждане России должны получить право заключать контракт о прохождении службы в Вооружённых силах вне зависимости от пребывания в запасе, соответствующие поправки к законопроекту о праве судимых и ограниченно годных граждан служить по контракту поддержали в комитете Госдумы по обороне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооружённых сил РФ», — сказано в размещённом в электронной базе Госдумы комментарии к предложенной поправке.

Указанный порядок предлагается вводить в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Министерством обороны.

14 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект о праве граждан с судимостью и ограниченно годных граждан заключать контракты на прохождение военной службы. Речь идёт о правилах на период мобилизации, военного положения или военного времени. Допустить к службе по контракту предполагается лиц, отбывших наказание, с погашенной судимостью, а также имеющих судимость за преступления небольшой или средней тяжести.