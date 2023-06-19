Москва, 19 июня, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Заявления главы НАТО Йенса Столтенберга об условиях переговоров Москвы и Киева — это нервная реакция на неуспехи ВСУ в их неоправданном контрнаступлении, потому что члены альянса осознают своё тупиковое положение, при котором невозможно предложить реальные выгоды для Украины. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог Евгений Коньков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что чем больше территории Киев сможет забрать, тем якобы сильнее будет его позиция на будущих переговорах. По мнению Столтенберга, успех российско-украинских переговоров для Киева будет зависеть именно от территориальных приобретений, которых нужно достигать ВСУ. Глава альянса призвал не заключать мир на российских условиях. Также Столтенберг выступил против заморозки конфликта на Украине.

По мнению политолога, западные страны своей позицией загнали себя в угол и теперь не могут как отступиться от ранее сделанных заявлений, так и в удачу украинских сил тоже уже не верят.

«Это нервная реакция на неуспехи ВСУ в их неоправданном контрнаступлении. Никакой рациональной позиции у Запада в текущих условиях нет. С одной стороны, говорят, что надо вести переговоры на украинских условиях, но с другой — никаких оснований и реальных возможностей для этого не существует. Остаётся уповать лишь на нервную риторику, которая тоже ни к чему хорошему и разумному не приведёт», — отметил Коньков.

Политолог допустил, что слова главы НАТО могут быть обращены непосредственно к киевским властям с целью призвать их сохранить себе как можно больше территорий, а не допускать всё новые потери.

«В НАТО решили отбросить разного рода условности и уже говорят напрямую, что остался единственный шанс Украины что-либо выторговать для себя, какие-то территориальные приобретения. В НАТО отдают себе отчёт, что те требования, которые публично озвучивались Киевом и его западными хозяевами — вывод российских войск с территории, которая была украинской на 1991 год, — это совершенно нереализуемые условия. И в текущей ситуации НАТО ставит задачу выгрести хоть что-то с российской территории», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, НАТО может начать совсем скоро насильно подталкивать к мирным переговорам. Но чтобы они состоялись в том числе в интересах Запада, Столтенберг призывает ВСУ усилить переговорную позицию за счёт сохранения или возвращения хоть каких-то территорий.

Как сообщало ИА Регнум, Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе члены альянса обеспечат Украине многолетнюю программу военных поставок. Также во время мероприятия будет создан Совет Украина — НАТО.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что в Москве готовы к началу мирных переговоров с Украиной при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.