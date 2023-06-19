Москва, 19 июня, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2024 году, сообщили в ведомстве 19 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM В праздничный день

Предполагается, что новогодние каникулы продлятся 10 дней до 8 января. День Защитника Отечества и 8 марта выпадут на пятницы, в обоих случаях выходные продлятся три дня. Майские праздники будут длиться восемь дней (дважды по четыре дня). Также дополнительные выходные появятся по случаю Дня России и Дня народного единства.

«Будем отдыхать с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года); с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая (на «майские праздники» будем дважды отдыхать по 4 дня подряд); 12 июня; с 3 по 4 ноября; с 29 по 31 декабря», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Министерства.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Даванков сообщил, что в июле 2023 года в парламенте пройдёт круглый стол, на котором будет обсуждаться вопрос о введении «длинных» майских каникул в 2024 году. Сейчас предлагается отдыхать дважды по четыре дня, выходные дни нужно объединить, чтобы гражданам было удобнее проводить каникулы, отметил депутат.