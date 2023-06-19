Москва, 19 июня, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Деньги, которые США выделяют Украине, разворовывает не киевская группировка, а сами же американцы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июня заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так он прокомментировал прогнозы обозревателя Washington Post Дэвида Стерна о том, что Запад может сократить объемы помощи, выделяемой Украине, если её власти в обозримой перспективе не решат проблему коррупции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам Запад никогда серьёзно к коррупции не относился и ряд режимов, которые они поддерживали, забирал по карманам до 80% западной помощи, а то и больше.

«Я это знаю не из газет, — сказал Климов. — Мне об этом сами говорили очень высокопоставленные американцы. Кстати, они говорили это и про нашу «оппозицию». По ней они называли цифры до 70%, а по Украине, как я подозреваю, могут быть суммы и больше. Плюс основные деньги на Украине пропадают отнюдь не в карманах киевской группировки. Они пропадают в карманах самих же американских коррупционеров. Иными словами, деньги в основном растаскивают американские кланы».

Как полагает Климов, в настоящее время Вашингтон пытается как-то оправдать то, что блицкриг ВСУ не получился. Поэтому США активно работают над тем, чтобы фиаско ВСУ не выглядело как поражение США. Для этого предпринимаются попытки изобразить всё так, словно во всём виноват Киев, как будто последнего можно представить самостоятельным игроком.

«А между тем к предстоящим выборам президента США ВС РФ вот-вот возьмут посёлок городского типа Нью-Йорк (имеется в виду населённый пункт в Донецкой области — прим. ИА Регнум). Кстати, госдеп уже дважды или трижды просил переименовать этот посёлок, так как мол будет нехорошо выглядеть, когда русские берут Нью-Йорк», — пошутил Климов.

При этом он призвал не забывать, что в Белом доме работают очень рациональные люди, и до тех пор пока президент Украины Владимир Зеленский делает всё, что им нужно, он будет получать помощь из США. Но когда там увидят, что эффективность киевского режима резко сошла на нет, то они, конечно, «сольют его в мгновение ока». Поэтому, как полагает член Совфеда, не стоит воспринимать переживания западных аналитиков о коррупции на Украине как какой-то сигнал Владимиру Зеленскому.

«Это отмазка для западной публики, что дядя Сэм всё видит и борется», — убеждён сенатор.

По его мнению, у Вашингтона есть целое меню поводов, которые могут быть использованы для того, чтобы снять с довольствия действующие киевские власти: под видом коррупции, под видом бестолковости и так далее. На выбор будет несколько причин, вплоть до самых оригинальных.

«Например, Белый дом может обвинить Германию в том, что она будто бы недостаточно активно помогала ему поддерживать Киев, — сказал Климов. — Но самое главное, что нужно донести до читателей ИА Регнум, — у США нет нужды уговаривать Зеленского. Это кукловод и марионетка. Ну и зачем кукловоду уговаривать марионетку?»

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что ситуацию с ростом коррупции на Украине отмечали неоднократно самые разные политики на самых разных уровнях. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание на то, что Запад якобы серьёзно озабочен масштабами казнокрадства, процветающего на Украине.

Подтверждением его слов отчасти стала публикация The New York Times, авторы которой констатировали, что власти США опасаются, что посылаемая Вашингтоном Киеву помощь финансового характера может быть разворована. Как следствие, многие американские политики заговорили о том, чтобы вся направляемая Украине помощь была исследована и подсчитана. В противном случае общественное одобрение Киева продолжит снижаться.

Есть даже сведения, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс отчитал украинского президента за то, что чиновники разъезжают на новых автомобилях Mercedes. Такими сведениями, в частности, поделился журналист Сеймур Херш, автор ряда громких расследований.

На Украине коррупционную ситуацию тоже оценивают весьма пессимистично. Так, бывший советник главы офиса президента Украины констатировал, что Зеленский не поборол коррупцию, поэтому страна нуждается в президенте, которому такая задача будет по плечу.