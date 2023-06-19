Москва, 19 июня, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Один из пассажиров поезда Барнаул — Адлер набросился с ножом и порезал в купе несколько человек, сообщил 19 июня «Известиям» очевидец происшествия.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным источника издания, после выпитого алкоголя один из пассажиров заподозрил соседа в намерении устроить теракт, после чего напал на него и ещё одного попутчика с ножом. Одному пострадавшему он перерезал горло, второй получил ранение в голову. Пострадавшему удалось выползти из купе и попросить о помощи.

Нападавшего, который утверждал, что благодаря совершённым действиям всех спас, остановили мужчины из соседнего вагона и вызвали помощь. По приезде на станцию прибыла бригада скорой помощи и наряд полиции, раненых госпитализировали, а нападавшего на пассажиров мужчину задержала полиция.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мае в Подмосковье школьник напал с ножом на бабушку, дедушку и прабабушку, пока те спали. Пострадавшие сумели вызвать скорую, их госпитализировали с серьёзными ранениями. Уточняется, что мальчик с 2022 года живёт с бабушкой и дедушкой после того как отца отправили в СИЗО.

В Сочи 23-летний парень набросился на сотрудников полиции, когда те подошли проверить состояние его здоровья. Молодой человек пытался нанести удар ножом полицейскому. При задержании правоохранители применили табельное оружие, парень получил ранение ноги. В отношении задержанного теперь возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.