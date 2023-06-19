Москва, 19 июня, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны РФ. Об этом 19 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Отмечается, что вопрос включён в повестку заседания на 20 июня. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

Он предполагает возможность заключать военные контракты с судимыми и ограниченно годными в период мобилизации или военного положения.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о праве россиян с судимостью, а также ограниченно годных граждан заключать контракты на прохождение военной службы.

По задумке инициаторов проекта, главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и его первого заместителя Андрея Красова, предлагается прописать в законе возможность заключения контрактов в период мобилизации, военного положения или в военное время. Допустить к этому предполагается лиц, отбывших наказание, с погашенной судимостью, а также имеющих судимость за преступления небольшой или средней тяжести.