Москва, 19 июня, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Фестиваль прогрессивной музыки Sandlerfest, в котором примут участие одарённые таланты «Золотой ноты», состоится 20 августа в Москве. На 27 июня назначена пресс-конференция, где организатор фестиваля музыкант Игорь Сандлер представит участников фестиваля и расскажет о его особенностях.

Константин Сомов. Портрет С. В. Рахманинова. 1925

«Русская классика» — это новый уникальный образовательно-музыкальный проект, который несет не только просветительскую функцию, но и, по замыслу организаторов, консолидирует общество вокруг русской традиционной культуры. Основные цели проекта — выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей, объединение представителей разных музыкальных жанров (рок, джаз, хип-хоп и электронная музыка) в рамках масштабного фестиваля, пропагандирующего русскую классическую музыку. Главной темой фестиваля в этом году станет празднование 150-летия со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова.

Молодые дарования готовы продемонстрировать свои умения и навыки с главной сцены фестиваля — Зеленого театра ВДНХ, исполнив произведения наших великих соотечественников, включая и Сергея Рахманинова. Некоторые из них готовы покорять своими уже авторскими песнями, созданными в процессе прохождения обучения в проекте.

Проект «Золотая нота», запущенный Фондом поддержки одарённых детей и молодежи Игоря Сандлера, завершился отчетным концертом. Целью проекта было оказание расширенной поддержки молодым исполнителям: от индивидуальных занятий до занятий в ансамбле, от отчетных концертов в продюсерском центре до финального концерта в джазовом Клубе Алексея Козлова. Применить полученные в рок-школе навыки ученики смогли во время выступлений на других сценических площадках (16 тонн, «Депо», «Мегаспорт», на Арбате), и продолжат радовать на фестивалях (Sandlerfest, «Ласточка», Suzdal blues festival, «Дикая мята» и др.).

Как считают организаторы, благодаря этому проекту, молодые таланты смогли открыть потаённые уголки своего мастерства. Его особенной чертой были ежемесячные мастер-классы, которые проводили звезды российского шоу-бизнеса. Участники получали уникальную возможность учиться у талантливых и признанных музыкантов, открывая для себя новые горизонты в мире рок-музыки. Проект «Золотая нота: трамплин для талантов» не мог быть реализован без поддержки Президентского фонда культурных инициатив. Это важное партнерство подтверждает значимость и бесценный вклад проекта в развитие музыкальной культуры и творчества молодого поколения.