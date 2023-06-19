Москва, 19 июня, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Отмену концерта певца Григория Лепса в Казахстане очевидно вызвала его политическая позиция, а также озвученная ранее инициатива выплачивать по миллиону рублей участникам СВО за каждый подбитый танк ВСУ, однако, это русофобское поведение жителей Казахстана никак не повлияет на взгляды артиста. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал директор артиста Владимир Урюпин.

Andrew Ustinovich Григорий Лепс

Ранее в Казахстане отменили концерт Григория Лепса, запланированный на 8 июля в городе Конаев. Информация об отмене появилась на сайте площадки Makao Luxury Village, где должно было состояться мероприятие. В сообщении говорится, что компания, предоставившая площадку, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Причину отмены на сайте не указали.

По мнению директора Лепса, причина кроется в яркой патриотической позиции певца и зарождающемся в Казахстане русофобском настроении.

«Ну подумаешь отменили! Видимо, им не понравилась наша позиция, но мы от неё не откажемся ради денег. Ничего страшного, обойдемся без Казахстана. Мы выступаем в интересах своей страны, отстаиваем нашу позицию. Если им не нравится, ну и ладно! Мы будем дальше поддерживать нашу страну и наших ребят. Просто в Казахстане с ума посходили, поддались там на русофобские настроения. Значит, не поедем туда!» — ответил Урюпин.

Представитель артиста указал, что Григорий Викторович не расстроен. Он также добавил, что Лепс больше не собирается туда ехать, а освободившееся в гастрольном графике время возможно посвятит выступлению в поддержку российских героев и участников СВО.

Также редакция ИА Регнум попыталась связаться с представителями концертной площадки для выяснения причин отмены выступления. Однако, Makao Luxury Village сказали, что это не они ответственны за организацию и отмену.

«Мы не организаторы концерта, мы всего лишь площадка. Почему отменили организаторы, не знаем, они нам не сказали. Это было решение организаторов без объяснения причин», — ответили представители Makao Luxury Village.

15 июня на вечернем мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума известные артисты Николай Басков и Григорий Лепс объявили денежную награду для бойцов, уничтожающих западные танки на Украине. За каждую подбитую боевую машину солдату будет полагаться 1 млн рублей. Артисты озвучили инициативу, предложенную основателем группы «Земляне». Предложение Владимира Киселёва по организации денежной премии также поддержали певица Елена Север, телеведущая Юлия Барановская и музыкант Юрий Антонов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, узнав об инициативе Киселёва, отметил это как проявление правильного патриотизма. Он подчеркнул, что российское общество в целом поддерживает героев, участвующих в специальной военной операции на Украине.