Москва, 19 июня, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Современный Европейский союз не может считаться ни добровольным, ни свободным объединением государств. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июня заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Иван Шилов ИА REGNUM Развал Евросоюза

Так он отреагировал на данные о том, что новость о том, что депутата партии «Альтернатива для Германии» выступили за роспуск ЕС. Инициаторы объяснили, что ЕС и его «глобалистские элиты» давно отошли от первоначальных идей основателей союза, превратив его в недемократическую конструкцию, которая прибегает к насилию и управляется неконтролируемой бюрократией.

По мнению Гердта, ЕС не может и не должен существовать в том виде, в котором он пребывает в настоящее время. Как пояснил политик, в основе образования ЕС лежала прекрасная идея французского президента Шарля де Голля о добровольном союзе суверенных государств. К сегодняшнему дню от этого не осталось ничего добровольного, свободного или суверенного.

«А превратилось всё в диктат — бездумный и безумный диктат Брюсселя, контролируемый эко-фашистами, которые пытаются поработить все народы Европы», — убеждён экс-депутат бундестага.

Поэтому, как полагает он, дни Европейского союза в его нынешней форме сочтены. Но он не будет распускаться, так как это было бы бедой для всех народов. Гердт подчеркнул, что «если этот колосс рухнет», то может похоронить под своими обломками народы и государства и превратить это пространство в пространство хаоса.

«В эту воронку, кстати, может затянуть и Россию. Именно поэтому англосаксы и наши заокеанские «друзья» так сильно работают над тем, чтобы это произошло. Чтобы ЕС превратился в причину хаоса на европейском пространстве», — считает экс-парламентарий.

При этом он подчеркнул, что Европейский союз — это не вся Европа, и поэтому России не должно быть безразлично, что произойдёт с ЕС. Однако реформа ЕС как союза свободных и суверенных государств, имеющих полный национальный суверенитет и на добровольных началах объединившихся в экономический союз от Лиссабона до Владивостока, — это то, что, по словам Гердта, помогло бы жить и процветать всем народам Европы.

Кроме того, есть версия, что распад Евросоюза могут спровоцировать сразу несколько факторов. Первым толчком может стать политика Польши в отношении ФРГ, а конкретно — призывы Варшавы вернуть территории, утраченные в годы Второй мировой войны.

Второй фактор — это рост влияния партий, ставящих национальные интересы стран выше интересов ЕС. Эта тенденция набрала обороты после пандемии коронавируса и связанного с ней карантина. Если верить некоторым прогнозам, то следующими кандидатами на выход из ЕС после Великобритании станут Польша и Венгрия.