Волхов, Ленинградская область, 19 июня, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Волховский производственный комплекс в Ленинградской области стал главной точкой роста компании «ФосАгро». Здесь 2019 году стартовала инвестиционная программа, благодаря которой на промышленной площадке на месте морально устаревшего производства минеральных удобрений построен современный, высокотехнологичный завод-миллионник.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Спустя четыре года предприятие в результате своей глобальной реконструкции увеличило выпуск продукции в четыре раза и перешло на выпуск востребованной и эффективной марки удобрений — моноаммонийфосфата. А в этом году волховское предприятие начало выпускать новое удобрение, предназначенное для тепличных хозяйств — водорастворимый аммофос.

Успех волховских химиков в условиях беспрецедентных антироссийских санкций запада оценил сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергей Перминов во время награждения предприятия почетной грамотой СФФС РФ: «Это уникальный коллектив, который в условиях очень жестких санкций продолжает свое служение. На берегах Волхова в непростых условиях эти люди трудятся на благо не только нашей страны — на благо мира».

Вместе с ростом волховского предприятия расширяется сотрудничество между компанией «ФосАгро» и правительством Ленинградской области. Направления, по которым будут и дальше развиваться взаимоотношения региона и бизнеса, определены в соглашении, которое подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников на Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно этому документу, стоимость проекта развития Волховского предприятия «ФосАгро» увеличена до 34 млрд рублей, значительно расширен и спектр социальных проектов как для сотрудников компании, так и для жителей Волхова и района.

Первое соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области «ФосАгро» подписала в 2014 году. За девять лет у компании и руководства региона и правительства региона сложились конструктивные отношения, благодаря чему развивается не только предприятие, но и Волхов, и Волховский район. Согласно соглашению, в 2023 году компания в очередной раз увеличивает финансирование собственных социальных и благотворительных программ в Ленинградской области. Все они уже стали неотъемлемой частью жизни волховчан. Компания оказывает существенную помощь учреждениям здравоохранения и образования. «ФосАгро» поддерживает спорт, прежде всего детско-юношеский. В Волхове работает подразделение глобального проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность», который компания «ФосАгро» 20 лет назад создала для создания бесплатных спортивных секций в городах присутствия.

В рамках нового соглашения ощутимо увеличится со стороны «ФосАгро» и финансирование мероприятий по природоохранной деятельности. Объем налоговых платежей, которые компания перечислит в бюджет Ленинградской области, составит не менее 1,9 млрд рублей.