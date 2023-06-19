Москва, 19 июня, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Признание «Ельцин Центра» иноагентом невозможно в соответствии с законом о музеях бывших президентов России, сообщил 19 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских в своём Telegram-канале со ссылкой на письмо Минюста, полученное в 2022 году в ответ на депутатские обращения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-Центр

«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», — сообщил Альшевских.

По словам депутата, ведомство ссылается на норму ФЗ-68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главы Минюста Олег Свириденко 15 июня заявил, что ведомство проводит проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. Он уточнил, что в Минюст поступил некоторое время назад запрос из Госдумы с соответствующей просьбой.

В ответ на вопрос Альшевских, можно ли окончательно закрыть вопрос о том, является или нет «Ельцин-центр» иностранным агентом, заместитель министра сказал, что Минюст ничего не скрывает: проверка ведётся, причём весьма серьёзная.

13 мая глава российского Союза кинематографистов Никита Михалков предложил внести кардинальные изменения в формат деятельности «Ельцин-центра». Он предложил закрыть «Ельцин-центр» и открыть на его месте музей современной истории.