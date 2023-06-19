Париж, 19 июня, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro обратили внимание на то, что заявления украинских властей о ходе контрнаступления говорят о его провале.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Один из читателей издания отметил, что сейчас пользователи мало знают о том, что происходит на линии столкновения, а результатов ещё нужно подождать, при этом уже и так ясно, что украинское наступление, скорее всего, провалилось.

Другой пользователь высказал мнение о том, что «киево-натовцы» получают по зубам и этом стало ясно даже русофобам.

Ещё один комментатор отметил, что на этот раз на русских не удалось напасть внезапно, при этом мотивация к бою у Вооружённых сил России сейчас сильнее, чем год назад, что объяснимо.

Как передавало ИА Регнум, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные эксперты сомневаются в успехах контрнаступления ВСУ и допускают, что оно может привести к результатам, прямо противоположным задуманным. Он отметил, что гибель многочисленных военнослужащих, многие из которых прошли подготовку в странах НАТО, а также уничтожение западной техники, на которую в Киеве возлагались большие надежды, подорвут боеспособность ВСУ, негативно отразятся на устойчивости нынешнего киевского режима и могут поставить под угрозу украинскую государственность.

18 июня в Министерстве обороны России сообщили, что украинские войска потеряли за сутки на трёх направлениях до 800 человек и до 70 танков. В течение суток ВСУ предприняли попытки наступления на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях.

Президент России Владимир Путин 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что ВСУ продолжают попытки провести контрнаступление по нескольким направлениям, но у Киева нет шансов на успех.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что к 16 июня в регионе ВСУ за все дни контрнаступления не смогли прорвать оборону российской армии и захватить хотя бы один стратегически важный населённый пункт. По прогнозу главы региона, если украинские подразделения будут атаковать ещё месяц или полтора так же, как это делают в течение последних девяти дней, то их «разберут на атомы».