Москва, 19 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня, в результате частично была нарушена коротковолновая радиосвязь. Об этом сообщила Гелиогеофизическая служба ФГБУ «Институт прикладной геофизики».

Zuma/TASS/Cover Images via ZUMA Press Вспышки на Солнце

По её информации, 19 июня в 06:37 мск в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.4 (S12E89) продолжительностью 21 минута, а в 15:14 мск в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.1 (S12E81) продолжительностью 12 минут.

Отмечается, что вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Как передавало ИА Регнумр, мощную вспышку зафиксировали на Солнце в ночь на 18 февраля. Согласно графику, сильная вспышка класса Х произошла незадолго до полуночи, до этого были зафиксированы слабые вспышки класса С. 9 января 2023 года на Солнце также произошла сильная вспышка класса X1.9.