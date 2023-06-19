Москва, 19 июня, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало уничтожение бронетранспортёра ВСУ. Видео опубликовано 19 июня в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Отмечается, что, обнаружив выдвижение бронетранспортёра, экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 уничтожил его вместе с экипажем точным ударом управляемой ракеты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814225" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетранспортёра ВСУ

В военном ведомстве уточнили, что БТР был поражён на южнодонецком направлении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка.