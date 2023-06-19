Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетранспортёра ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видео поражения бронетранспортёра ВСУ экипажем вертолёта Ка-52
Москва, 19 июня, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало уничтожение бронетранспортёра ВСУ. Видео опубликовано 19 июня в Telegram-канале ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авиация в зоне СВО
Отмечается, что, обнаружив выдвижение бронетранспортёра, экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 уничтожил его вместе с экипажем точным ударом управляемой ракеты.
Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетранспортёра ВСУ
В военном ведомстве уточнили, что БТР был поражён на южнодонецком направлении.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка.