Самара, 19 июня, 2023, 17:22 — ИА Регнум. На соревнованиях по триатлону в Самаре самокатчик столкнулся с велосипедистом. Об этом 19 июня сообщил Telegram-канал Baza.

Кадр из видео «Самокатчик столкнулся с велосипедистом на соревнованиях в Самаре»

17 июня в Самаре прошли соревнования по триатлону «IRONSTAR 113 SAMARA 2023», которые включали в себя плавание на дистанцию 1,93 км, велогонку на 90 км и бег на 21 км. Каждый из этих этапов спортсмены проходят отдельно. Спортсменам дается 17 часов для прохождения всей указанной дистанции, а тем, кто не успевает, результат не засчитывают.

В ходе велогонки на улице Куйбышева мужчина на электросамокате выкатился под колёса одного из участников соревнований по триатлону. Мужчины свалились на асфальт, расстроенный спортсмен пару раз успел пихнуть оппонента ногой. После этого они разошлись, по предварительной информации, никто из участников инцидента к медикам за помощью не обратился.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814223" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Самокатчик столкнулся с велосипедистом на соревнованиях в Самаре

Как передавало ИА Регнум, спортсмен-любитель утонул в Волге во время соревнований по триатлону в Самаре. Мужчина приехал на состязания из Екатеринбурга. Ему было 37 лет. Спортсмен прыгнул в воду с баржи при старте и пропал. Спасатели нашли его мёртвым.

В России в 2024 году пройдут первые международные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств стран, которые входят в Международный совет военного спорта. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в августе 2023 года под эгидой Совета в Москве состоится первый международный турнир по регби-7, а в 2024 году Россия планирует принять у себя региональный чемпионат по спортивной борьбе, чемпионат мира по триатлону и первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта.